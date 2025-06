Spiaggia, aumenti medi del 5%: "Qui in riviera solo piccoli ‘ritocchi’"

Quanto costano un ombrellone e due lettini? All’inizio dell’estate è questa una delle domande che si pongono le famiglie, in vista delle vacanze. Sulle spiagge italiane la forbice è molto ampia. Secondo l’indagine di Altroconsumo l’aumento medio dei prezzi è del 5 per cento, tuttavia i distinguo sono parecchi. In base a tale ricerca, ad Alassio, in Liguria, ci sarebbe la località più costosa, dove si spendono fino a 354 euro per una settimana in prima fila, mentre a Rimini lo stesso servizio è offerto al prezzo più contenuto di 166 euro. Altroconsumo ha contattato in forma anonima 213 stabilimenti distribuiti in dieci località, nella settimana dal 3 al 9 agosto, ma il balneare italiano è molto variegato.

Fra queste spiagge ci sono quelle della provincia di Forlì-Cesena, con 170 lidi al mare, così ne approfittiamo noi per fare il punto della situazione e sapere questa estate quanto costano un ombrellone e due lettini. Simone Battistoni, presidente della Cooperativa stabilimenti balneari di Cesenatico e di Sib Confcommercio Emilia-Romagna, annuncia un’estate senza rincari: "Le tariffe non sono aumentate rispetto alla scorsa estate e i pochi ritocchi sono nell’ordine del 2 per cento. Dall’analisi di Altroconsumo emerge il fatto che la spiaggia romagnola è la migliore per qualità e prezzo, con servizi strutturati garantiti. Il prezzo da solo non indica il valore complessivo dell’offerta, che nel nostro caso è molto buono, perché in Emilia-Romagna oltre agli ombrelloni, offriamo tanti servizi gratuiti inclusi. A Cesenatico, nello specifico, per un ombrellone e due lettini, in bassa stagione si spendono dai 90 ai 110 euro e in alta stagione dai 130 ai 160 euro a settimana. I nostri plus sono le iniziative culturali, come i concerti all’alba, le mostre d’arte, le presentazioni di libri e le manifestazioni, tutte a partecipazione gratuita".

Massimo Bondi, presidente del Gatteo Mare Summer Village, difende il rapporto qualità prezzo della vacanza: "Un ombrellone e due lettini per una settimana in bassa stagione a Gatteo a Mare costano 120 euro, che diventano al massimo 160 euro in alta stagione, ma se ci si accontenta delle file mediane, da noi si spendono 130 euro anche in agosto. Siamo una delle spiagge più popolari, i prezzi sono aumentati soltanto in alcuni casi del 2-3 per cento ed i servizi sono gratuiti e rappresentano il nostro punto di forza, per far divertire e poter frequentare gli impianti sportivi in relax e a costi contenuti".

A San Mauro Mare il balneare Alessandro Delvecchio dell’associazione Grandi Spiagge ha il termometro della località: "Qui un ombrellone e due lettini costano in bassa stagione 127 euro a settimana in giugno e settembre, mentre in luglio sono 131 e in agosto 140 euro; abbiamo mantenuto i prezzi dello scorso anno con un incremento impercettibile, siamo una spiaggia per famiglie e per comitive di italiani per eccellenza, da sempre siamo competitivi e nell’associazione Grandi Spiagge di San Mauro Mare, le docce calde e una miriade di servizi sono sempre gratuiti; è una politica che ci consente di rimanere sul mercato vivi e competitivi".