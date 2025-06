Cesena promuove l'inclusione sociale con il progetto europeo 'Score'

Dopo il successo legato alla partecipazione cesenate alle Olimpiadi sportive over 65 disputate a Viana do Castelo, in Portogallo, a ottobre 2023, l’amministrazione comunale di Cesena continua a promuovere il benessere psico-fisico e l’inclusione sociale degli over 60 aderendo al progetto europeo ‘Score’ (Sport for Citizenship and Recreation in Europe). Finanziato dall’Unione Europea, questo nuovo percorso nasce con lo scopo di contrastare la sedentarietà tra i cittadini europei over 60, attraverso lo sport e attività ricreative che favoriscano la socializzazione e il dialogo tra generazioni e culture. Lo sport viene utilizzato come linguaggio universale per promuovere i valori europei e incentivare la cooperazione tra i Paesi partner: Italia, Portogallo e Spagna. Il progetto, sostenuto da un pacchetto complessivo di risorse pari a 50.745 euro per i tre paesi partner, si articolerà in tre eventi principali, ospitati a rotazione nei territori dei Comuni partner: Vila Nova de Cerveira (Portogallo), Tomiño (Spagna) e Cesena che ospiterà una grande competizione sportiva finale per valorizzare i benefici e promuovere il senso di cittadinanza attiva.