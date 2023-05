L’albero secco in piazza Faberi vive e non sarà abbattuto

Proteste per un albero che si è seccato in piazza Faberi, con l’invito al Comune a toglierlo e a tagliare anche qualche ramo secco di altri due alberi nella stessa piazza. Spiega Sefora Fabbri (foto) assessore al verde pubblico: "Finora non abbiamo tagliato la pianta e i rami secchi perchè c’era possibilità che i tessuti vegetali riuscissero a ricacciare gemme in quanto la caduta anticipata delle foglie avvenuta per il caldo dello scorso anno, è stata dovuta a uno shock termico. La situazione viene monitorata e in caso di morte accertata dell’albero verrà abbattuto e i rametti delle due piante saranno tagliati".

e.p.