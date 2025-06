"L’anno zero della Rocca Malatestiana"

"Questo è l’anno zero, perché dopo la pandemia e una serie di gestioni temporanee di durata sempre molto limitate (iniziate nel 2021, ndr), finalmente ci sono le condizioni giuste per lavorare con un progetto di ampio respiro. Dunque la nuova vita della Rocca Malatestiana parte da qui. E parte da ottime basi, frutto della radicata collaborazione con importanti realtà del territorio che ci hanno aiutato a predisporre un calendario di eventi di primissimo grado". Sono le parole con le quali Luca Di Luzio, presidente dell’associazione culturale Jazzlife che ha in gestione la fortezza cesenate, ieri mattina ha introdotto il cartellone della stagione estiva alle porte. Ci saranno musica, con particolare attenzione ai giovani talenti, ma anche cultura, spettacoli, incontri con gli autori, cene al tramonto, concerti all’alba, visite guidate e presentazioni di libri. Si partirà con la Festa della Musica il 21 giugno, evento organizzato in collaborazione con l’associazione musicale Chorus, che proporrà un pomeriggio e una serata di concerti pop, rock e jazz. L’intrattenimento sarà poi protagonista grazie all’associazione Retropop Live con i comici Ale e Franz che domenica 22 giugno trasformeranno la Rocca in un teatro a cielo aperto con lo spettacolo che raccoglie il meglio del repertorio costruito in decenni di spettacoli. Si proseguirà poi martedì 24 giugno con Stefano Rapone. Giugno vedrà anche un appuntamento importante che unisce la musica all’impegno sociale, da sempre tra le missioni dell’associazione Jazzlife, che collaborerà con Diabete Romagna nell’organizzazione dell’evento Diabetes in Music, in programma venerdì 27. Il 28 giugno invece appuntamento con l’attrice e autrice Chiara Francini che presenterà alla Rocca il suo nuovo romanzo ‘Le querce non fanno limoni’. Parlando di musica, i giovani talenti saranno protagonisti del premio Malatesta in Jazz che nell’ambito del Cesena Jazz Festival, insieme alle jam session, darà spazio alle formazioni di musicisti under 35. Il concerto clou del festival sarà però il 30 luglio con Bill Evans and the Vansband Allstars. Torneranno anche le jam session curate dall’associazione MusicaViva a partire dal 1 luglio. La musica classica sarà protagonista grazie alla collaborazione con l’Accademia Italiana del Clarinetto Ets fondata da Piero Vincenti , mentre Romagna Concerti e Produzioni srl il 25 luglio porterà alla Rocca il gruppo Punkreas, il 29 agosto 99 Posse e GianCane, il 3 settembre i Calibro 35 e il 7 settembre White Buffalo. Il programma aggiornato è consultabile sul sito www.roccacesena.it Info: 3668274626.

"Le potenzialità sono tantissime – ha chiuso Di Luzio – ma un luogo come questo, dal valore impareggiabile, può essere valorizzato al meglio soltanto lavorando in stretta collaborazione col Comune". Palazzo Albornoz, ieri era rappresentato dagli assessori Camillo Acerbi e Lorenzo Plumari: "Il tema logistico della complessità di accesso è sul tavolo. Niente soluzioni mirabolanti, al momento lavoriamo per garantire un servizio di navetta negli orari strategici. Il parco che circonda la Rocca dovrà essere recuperato, anche per migliorare la visibilità della fortezza dalla città. C’è poi il tema degli allestimenti dei torrioni. Il museo della civiltà contadina? Non vogliamo sbarazzarci di quegli oggetti, intendiamo ricostruire una casa colonica da allestire a testimonianza dei tempi che furono. Dopo di che affronteremo il tema dei nuovi allestimenti della Rocca".