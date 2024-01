Lingue straniere per tutti, la lezione di Chiara Colucci

Al Salotto d’autore organizzato dall’Università per adulti di Cesenatico, Alma Perego dialoga con Chiara Colucci. L’appuntamento è oggii alle 16, nella Legnaia di Casa Moretti. L’apprendimento delle lingue straniere attraverso il gioco per piccoli e grandi, è da qualche decennio la mission che Chiara Colucci persegue e ne ha fatto un obiettivo raggiunto, senza demordere mai, lungo un percorso di circa 30 anni, inventando nuove possibilità di divertimento legate alla conoscenza delle lingue nelle forme più bizzarre, con lo scopo di farne materia propria da inserire nelle scansie della memoria, per arricchire così la personale "cassetta degli attrezzi". La Colucci è una creativa ideatrice di giochi didattici. Vive e lavora a Cesenatico, in un luogo dove scatole di giochi e dizionari in varie lingue, trovano posto su mensole multicolori in compagnia di pupazzi, citazioni celebri, sassi decorati e piante di ogni tipo. "Nel tempo ho coronato i miei sogni ed i miei desideri – dice Chiara Colucci – ma in ambito professionale, ciò che mi ha reso orgogliosa, è stato quello di contribuire a creare giochi didattici per un grande gruppo editoriale che ho scoperto trent’anni fa, la casa editrice Eli.

g.m.