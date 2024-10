"L’ultimo lupo di Strabatenza". Incontro con i ragazzi del liceo

Per lodevole iniziativa del Rifugio Trappisa di Sotto, situato nell’alta Val Bidente di Bagno di Romagna, è stato presentato, a Palazzo del Capitano, il libro "L’ultimo lupo di Strabatenza" di Gian Maria Cadorin. All’incontro, promosso nell’ambito del Festival letterario "Fuori conTesto", hanno presenziato anche le classi III, IV e V del Liceo Scientifico Righi di Bagno. "Dopo il saluto da parte del sindaco, Enrico Spighi – dicono i promotori dell’incontro – le ragazze e i ragazzi hanno partecipato a una conferenza condotta da Deborah Mosconi con Andea Pondini, presidente dell’associazione che gestisce il rifugio, che ha spiegato i motivi della scelta di raccogliere fondi per stampare una seconda edizione del libro, e Giampiero Semeraro, naturalista e divulgatore". "Con Giampiero – aggiungono i promotori dell’iniziativa –, siamo potuti entrare, in particolare, tra le pagine del libro, che narra di una battuta di caccia al lupo all’alba dello spopolamento del borgo di Strabatenza, nel 1958, quando il boom economico iniziava a spingere in favore del profitto economico e di una vita più comoda in città. Al termine della conferenza, le classi hanno partecipato a un laboratorio di stampa serigrafica, condotto da Giacomo Bravaccini, con la collaborazione di Elisa Mariotti e Alida Leardini. Ringraziamo Chiara, Ines e la Biblioteca comunale per la collaborazione (Il progetto fa parte di "Be active Giovani in biblioteca") e il Liceo di Bagno per la partecipazione – dicono a conclusione dal Rifugio Trappisa – e soprattutto il professor Robert Lolli e la professoressa Maria Grazia Corzani, direttrice della predetta sede liceale, per credere in Fuori contesto".

gi. mo.