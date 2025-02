"L’ultimo lupo di Strabatenza", raccolti 5mila euro per la ristampa

In tanti attenti al lupo e alla sua storia in quel di Strabatenza di Bagno di Romagna. L’associazione Dos Dias Asp, che gestisce il Rifugio Trappisa di Sotto, comunica, con grande soddisfazione, il raggiungimento e il superamento dell’obiettivo di 5.000 euro nella campagna di crowdfunding per la ristampa del libro "L’ultimo lupo di Strabatenza", il piccolo borgo, ora spopolato, nell’alta Val Bidente. "Un traguardo che, all’inizio, sembrava quasi irraggiungibile – sottolinea Andrea Pondini, presidente dell’associazione –. E invece, grazie alla generosità di chi ha creduto in questo progetto, è diventato realtà. Siamo profondamente commossi e grati a tutti coloro che hanno contribuito a questa iniziativa. Con questa cifra possiamo finalmente realizzare la ristampa senza indebitarci".

"E’ un libro nato fra le mura del Rifugio – prosegue Pondini –. ’L’ultimo lupo di Strabatenza’, di Gian Maria Cadorin, è un libro speciale, non solo per il suo valore narrativo, ma anche perché è nato proprio tra le mura di Trappisa, fra lunghe chiacchierate davanti al camino. Il 30 agosto 2020, pochi mesi dopo l’inaugurazione del Rifugio, l’autore stesso ci ha donato le ultime 100 copie della sua opera, subito esaurite".

La ristampa, con progetto grafico di Deborah Mosconi, è arricchita da illustrazioni in stile xilografia medievale create da Alberto Santi. Prefazioni di Andrea Gennai, direttore del Parco Nazionale Foreste Casentinesi, e di Giampiero Semeraro. Postfazione di Mia Canestrini. Nelle pagine del libro anche una ricerca documentale e fotografica curata da Claudio Bignami. Il crowdfunding chiude a fine febbraio.

