"Ma gli stranieri godono già di tutti i diritti"

Antonella Celletti, responsabile Enti Locali Lega Romagna, perché è contraria alla riduzione del periodo di residenza per poter richiedere la cittadinanza italiana? "Premetto che mi asterrò dal votare quesiti referendari strumentali e ideologici. La cittadinanza non è un diritto automatico ma il riconoscimento della volontà dello straniero di essere parte integrante della nazione italiana con un processo di integrazione consapevole e solido. Dieci anni sono un lasso di tempo equilibrato per sposare accoglienza e tutela della nostra identità. Si consideri che gli stranieri regolari godono già di tutti i diritti, escluso il voto. Ed è forse questo il benefit che interessa alla sinistra: cittadinanza in cambio del voto". Non sarebbe più equo e coerente con i principi dell’inclusione accorciare quest’attesa? "Concedere la cittadinanza a chi ne fa richiesta va al di là del semplice concetto di inclusione. Significa che il richiedente intende far parte integrante di una nazione, con la sua storia, la sua tradizione, le sue leggi, il modello di società". Un residente che resta straniero non rischia di sentirsi estraneo alla comunità a cui appartiene, con conseguenze negative per tutti? "Tanti italiani risiedono all’estero dove lavorano, non hanno la cittadinanza e vivono bene in quelle comunità di cui osservano regole e leggi. Quindi dove sta il problema? Semmai la questione riguarda i troppi stranieri che si sentono estranei alla nostra civiltà, che non hanno alcuna intenzione di integrarsi né di osservare leggi e regole, anche se magari chiedono la cittadinanza".