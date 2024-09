Grosso albero cade sopra una casa e due negozi a Cesenatico

Cesena, 22 settembre 2024 – Le ultime conseguenze del maltempo che ha colpito duramente la riviera romagnola per tutta la settimana, si sono fatte sentire anche durante la giornata di domenica. Alle 9.20 di oggi in effetti, una squadra del distaccamento dei vigili del fuoco di Savignano è intervenuta lungo la centralissima viale Carducci a Cesenatico in seguito alla caduta di un albero.

Albero caduto sopra alcuni edifici a Cesenatico

La pianta, sradicandosi dal terreno, ha purtroppo colpito una serie di edifici che si trovano nelle immediate vicinanze e nello specifico due attività commerciali e un’abitazione. Per fortuna nessuna persona è rimasta coinvolta e i danni riportati alle strutture non paiono di grande entità . Tutti gli edifici restano infatti agibili.

I vigili del fuoco si sono occupati di rimuovere l’albero e di mettere in sicurezza la zona. Durante l’intervento, il tratto interessato di viale Carducci è stato chiuso al traffico grazie all’ausilio della polizia locale, intervenuta sul posto regolando anche la viabilità. La giornata dei vigili del fuoco era però iniziata già all’alba, dal momento che intorno alle 6, due squadre del 115, partite da Cesena e da Savignano, erano intervenute in via Manzoni a San Mauro Pascoli per domare un incendio divampato all’interno di un garage.

Anche in questo caso nessuna persona è rimasta coinvolta dalle fiamme e il tempestivo intervento dei pompieri ha anche evitato che le fiamme potessero propagarsi al resto dell’edificio. L’incendio è così stato prima arginato e poi domato senza causare danni strutturali o problemi di abitabilità.