Maratona di concerti al Noi Lounge

Laura Avanzolini porta la musica di Carmen McRae al Noi Lounge Music Club di Cesenatico. L’appuntamento è questasera alle 21.30 per un evento di Jazzenatico 2024. Per l’occasione la Avanzolini si esibirà in quartetto, accompagnata da Andrea Pozza al pianoforte, Aldo Zunino al contrabbasso e Luca Santaniello alla batteria. Il biglietto d’ingresso costa 19 euro incluso un drink. È consigliata la prenotazione e gli interessati possono avere informazioni telefonando al 328 7723203, oppure recandosi direttamente al Noi Lounge Music Club nel centro di Cesenatico, sul lungomare viale Carducci angolo viale Roma. Nello stile del club è possibile anche cenare in sala davanti al palco. Sempre al Noi, domani alle 22 si terrà il concerto di Mauro Ottolini, uno dei jazzisti italiani fra i più sperimentali, il quale ha anche interessanti collaborazioni con importanti formazioni rock, pop e avant-garde. Ottolini con il suo inseparabile trombone sarà affiancato dai "Jazz à la mode", un quartetto energico di grande impatto, composto da musicisti di primo piano della scena jazz italiana, che sono Alessandro Scala al sax tenore, Luca Marianini alla tromba, Sam Gambarini all’organo e Fabio Nobile alla batteria. Il biglietto d’ingresso costa 23 euro incluso un drink. Sabato sera sarà la volta di The Menlove, per un omaggio ai Beatles. La band prende il nome da Menlove Avenue, la strada dove abitava John Lennon a Liverpool, ed è formata da quattro musicisti professionisti con alle spalle una vasta ed importante esperienza live e in studio al fianco ai grandi nomi del panorama della musica italiana. The Menlove sono Tommaso Tam, Giuseppe Bonomo, David Sabiu e Giovanni Marinelli. Il biglietto d’ingresso costa 19 euro incluso un drink. Domenica sempre alle 22, chiude la quattro giorni di concerti Joyce Yuille & the Funk Soul. Joyce Elaine Yuille, originaria di New York, calca i palcoscenici europei da un bel po’ di tempo. Caratterizzata da una grande presenza scenica e dalla capacità di catturare l’attenzione del pubblico, quando sale sul palco con la sua statura imponente e lo sguardo penetrante accompagnato dalla sensualità delle sue prime note vocali, ha sempre una gran presa sugli spettatori. Il suo stile vocale è elegante, maturo e potente, abile nel passare da un appassionato standard jazz a una melodia soul essenziale interpretata con raffinatezza e disinvoltura. La cantante a Cesenatico sarà affiancata da Mecco Guidi all’organo, Dino Gnassi al trombone, Alessandro Fariselli sax tenore e Fabio Nobile alla batteria. Il biglietto d’ingresso costa 23 euro incluso un drink.

Giacomo Mascellani