Martedì d’autore sotto le stelle. Nove le serate in programma

Per il quinto anno consecutivo la biblioteca comunale Walter Toni, di Palazzo del Capitano a Bagno di Romagna, dà lustro alla rassegna letteraria estiva ’I Martedì d’autore sotto le stelle’, tutte le 9 serate con inizio alle 21. Il programma è stato realizzato con la coordinazione della cooperativa LibrAzione, che gestisce la biblioteca, e il settore cultura del Comune. Hanno collaborato il servizio promozione del Parco Nazionale Foreste Casentinesi, la rivista di storia locale Alpe Appennina, Libreria Mondadori e Libreria Giunti di Cesena, col patrocinio del Parco Nazionale e col sostegno di Ròseo Euroterme Wellness Resort e Hotel Terme Santa Agnese per l’accoglienza degli autori.

Martedì 24 giugno Massimiliano Costa e Eraldo Baldini presenteranno il libro "Romagna selvatica ieri e oggi. Uomini, animali e ambiente in un territorio. Storia e attualità di specie scomparse, resilienti, tornate e nuove arrivate". Il 1° luglio "Il Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi: provocazioni, aneddoti e strane storie", narrate dal direttore Andrea Gennai. L’8 luglio con Andrea Benati Romagnoli e il suo libro "Terra d’Umanesimo. Sul pellegrinaggio di Dino Campana alla Verna". Il 15 luglio, Lorenza Ghinelli finalista al Premio Strega 2012 presenterà "Le visioni di Nina". Martedì 22 luglio, Primino Eddi Armari parlerà del suo libro "Nel Piede la salute". Martedì 29 luglio, doppia presentazione con Raffaella Pisanu col libro "Non facciamone un dramma! Due commedie brillanti... da camera", accompagnata dal marito Luca Battisti col libro "Breve catalogo di possibilità non fallite". Martedì 5 agosto, Franco Locatelli e Carlo Pedrazzoli presenteranno la nuova edizione della pubblicazione "Foreste Sacre", edita dal Parco Nazionale. Martedì 26 agosto, Rossana Farini presenterà la sua raccolta di racconti e poesie "Sparsi pensieri e parole lontane". La rassegna si concluderà il 2 settembre, con Alessio Boattini di Alpe Appennina e la presentazione degli ultimi numeri della rivista.