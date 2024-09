Scene da un matrimonio: “Per una cerimonia da favola si spende da 20 a 28mila euro”

Cesena, 27 agosto 2024 – Per realizzare un matrimonio da sogno e per giurarsi amore eterno non c’è prezzo che non si sia disposti a pagare. La wedding planner Elisabetta Severi assicura che le nozze post-pandemia sono ripartite alla grande, anche se quest’anno c’è stato un lieve calo rispetto al 2023. Non c’è comunque giorno che non passi senza che il telefono della wedding planner (che organizza anche eventi e cene aziendali) non squilli e una sposa o uno sposo emozionato chiedano informazioni alla professionista.

Elisabetta Severi è vero che i matrimoni dei Cesenati sono calati rispetto allo scorso anno?

“Devo dire che una leggera diminuzione c’è stata e anche io ho organizzato qualche matrimonio in meno quest’anno, però trovo che gli sposi curino di più i particolari dell’evento e proprio quest’anno mi sono ritrovata a organizzare matrimoni più curati e dettagliati”.

Quali sono i dettagli che ricercano gli sposi?

“Ricercano molto l’eleganza e la cura del particolare, cercano di far star bene l’ospite, organizzano approfonditamente il divertimento, gli effetti scenici e musicali”.

Un esempio?

“Ho organizzato un matrimonio dove suonavano 4 violiniste con cambio d’abito tra una canzone e l’altra e gli effetti scenografici erano sorprendenti. Era molto curata anche la scelta del tavolo e i fiori selezionati”.

Quali sono i prossimi matrimoni in programma?

“Da fine agosto a inizio ottobre devo organizzare 5 matrimoni. E’ un po’ cambiato il trend della stagionalità, e se prima si si preferiva organizzarli a inizio estate, adesso si tende ad arrivare a fine estate o all’inizio dell’autunno. Ho in programma un matrimonio molto ricercato per il 5 ottobre al bellissimo podere Palazzo Carpineta che gode di un panorama mozzafiato fino al mare. È una location prestigiosa adagiata sulla collina romagnola tra il Cesenate e la Valle del Rubicone, attorniata di cipressi, borghi arroccati e vigneti. Ormai tutte le location più prestigiose all’aperto sono al completo per i prossimi mesi. Per il matrimonio del 5 ottobre punterò molto sui colori della stagionalità rifacendomi all’amaranto e al rossiccio. In quella location poi brillano lampadari in cristallo con una luce splendente”.

Quanti sono in genere gli invitati a un matrimonio?

“La media si è abbassata e ci si aggira attorno ai 100 invitati, ma ci sono anche eventi con 150-160 invitati”.

In cosa consiste il suo lavoro?

“Mi occupo di organizzare ogni cosa per il giorno delle nozze, dagli spazi, al fotografo, al catering, ai fiori, ai fuochi d’artificio, alla musica. Una sposa si può affidare a me e non pensare più a niente. Tempo fa il mio lavoro consisteva nell’aprire boutique di lusso, poi un giorno, mentre attraversavo una strada a Shangai mi hanno quasi investito e così ho capito cosa volevo fare veramente nella vita e ho seguito la mia passione”.

Ma quanto costa organizzare un matrimonio da ’favola’ per 100 invitati?

“Si possono pianificare e creare matrimoni per ogni esigenza di budget degli sposi, ma per un matrimonio ben organizzato e scenografico la forbice può andare da 20mila euro a 28mila euro. Sulle nozze la gente non cerca di risparmiare”.

Qual è la tendenza e la moda degli ultimi tempi tra i giovani sposi?

“Abito tendenzialmente bianco, senza rinuciare all’immancabile velo. I giovani sono ancora romantici e l’abito da sposa fa sempre sognare”.

E qual è l’età di chi convola a nozze?

“Accanto ai matrimoni di giovani sui 25 anni, ho organizzato anche diversi matrimoni di adulti sui 40 anni. Un matrimonio magico che ho organizzato recentemente è stato tra una coppia dove la sposa aveva 54 anni e lo sposo 60, tutti e due in seconde nozze. Abbiamo celebrato il matrimonio riprendendo lo stile degli anni ’20 e ho visto la felicità negli occhi degli sposi”.

Quanto tempo occorre per organizzare un matrimonio?

“Per fare un bel lavoro con calma occorre un anno. Ma ho organizzato eventi nuziali in molto meno tempo. Anche in tre mesi facciamo un lavoro eccellente: si mette l’acceleratore e si organizza un matrimonio in grande”.