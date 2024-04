Mazzotti scioglie la riserva: "Fratelli d’Italia è davvero al fianco degli alluvionati"

Mauro Mazzotti, presidente del comitato alluvionati e franati di Cesena, sarà candidato nella lista di Fratelli d’Italia alle prossime elezioni sostenendo la corsa a sindaco di Marco Casali. "Forte di questa esperienza ho deciso di candidarmi per continuare a rappresentare i diritti dei cittadini colpiti dall‘evento catastrofico – afferma Mazzotti - L’incarico è stato molto intenso ed impegnativo, ho raggiunto obiettivi importanti cercando di dare tutto me stesso per la causa in cui credo fortemente. Mi sono confrontato con tutte le istituzioni che ruotano intorno all’alluvione e le frane: Comune, Regione, Governo e struttura commissariale. I risultati conquistati nell’interesse della popolazione alluvionata li abbiamo ottenuti in gran parte grazie all’aiuto concreto del deputato Alice Buonguerrieri, che si è messa subito a disposizione iniziando una collaborazione molto stretta. Non da meno la disponibilità del vice ministro Galeazzo Bignami, che ha dato prova di grande vicinanza al nostro territorio e alle esigenze degli alluvionati. Marco Casali l’ho conosciuto nell’ottobre scorso, insieme abbiamo organizzato 3 incontri per le aziende agricole: è una persona preparata che si è messa a disposizione incondizionatamente per la nostra causa, in seguito mi ha offerto di parlare della messa in sicurezza del fiume in incontri pubblici per i quartieri, unico a farlo e di questo lo ringrazio, a differenza di palazzo Albornòz che nel programma elettorale sul sito del sindaco uscente, non c’è una riga dedicata al terzo evento catastrofico planetario del 2023, pare che sia successo altrove e non a Cesena e questo non posso permetterlo. Voglio essere il portavoce di tutti e far portare a termine i progetti per la messa in sicurezza del territorio, così come richiesto dal presidente del consiglio Giorgia Meloni che ho avuto il piacere di incontrare insieme al generale Figliuolo a Forlì. Mi riconosco nei valori del programma di Marco Casali: i valori della famiglia, del recupero vero del centro storico, della valorizzazione delle piccole imprese artigiane e commerciali, delle politiche abitative, della sicurezza, dell‘attenzione particolare che merita la nostra agricoltura e le nostre colline che sono la chiave per avere un territorio ed una vallata sani".

"Diamo il benvenuto a Mauro Mazzotti nella lista di Fratelli d’Italia, il suo ingresso è un grande valore aggiunto per noi, per il candidato sindaco Marco Casali e per tutta la città" afferma Alice Buonguerrieri, deputato e presidente di FdI Forlì-Cesena.