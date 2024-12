Mercadini a Sogliano apre la 26° edizione di Prova d’Attore

Dagli studi Rai di Splendida Cornice dove tiene la sua rubrica ogni settimana approfondendo tematiche d’ogni sorta, Roberto Mercadini arriva a Sogliano per aprire il sipario del teatro Elisabetta Turroni con il primo spettacolo della rassegna Prova d’Attore giunta alla sua ventiseiesima edizione. L’appuntamento è per oggi alle 21 con lo spettacolo ’La bellezza delle parole. Storie che parlano del parlarsi’. Paroliere indiscusso, Mercadini si esibirà nella sua prova d’attore, portando in scena un rinnovato monologo sulla bellezza delle parole.