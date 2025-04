Nel giardino spunta una casetta per i libri

Una casina in legno, nel cuore del centro storico di Cesena, pronta per essere riempita di parole che accendono la fantasia. Il gruppo di residenti dell’antica Contrada delle Trove ha installato una casetta per i libri nel giardino Santa Caterina all’ingresso del palazzo Mazzini-Marinelli, in via Sacchi, che verrà inaugurata questa mattina alle 11. "Può contenere un centinaio di volumi circa, chi avrà voglia potrà venire a prenderli o, al contrario, depositarne per permettere ad altri di leggerli. Vogliamo spingere i nostri concittadini alla lettura perché siamo convinti che stimoli la crescita personale e la cultura, condizioni imprescindibili per le libertà", spiega François Caillat, tra le anime del gruppo di lettura ‘Sacchi di libri’, promotore dell’iniziativa. La Contrada delle Trove comprende le vie Sacchi, Uberti, Chiaramonti, Pasolini, Montalti e Boccaquattro e ogni anno si anima nell’evento ‘Chi non ha contrada non ha casa’ con l’apertura di romantici giardini e cortili privati, il mercatino dei bambini, le letture a più voci, i racconti degli anziani e gli intermezzi musicali. I residenti collaborano inoltre con l’Amministrazione comunale nel progetto europeo ‘Cities@Heart’, con capofila la città di Parigi, volto a valorizzare l’attrattività dei centri storici. Quella del ‘bookcrossing’ (letteralmente ‘incrociare un libro’) è un’idea venuta dall’America e diventata in breve tempo un fenomeno internazionale.

A Cesena sono già diverse le casette presenti per lo scambio e la condivisione dei libri, creando così una sorta di biblioteca a cielo aperto. Affinché quella in centro storico divenisse realtà, ognuno ci ha messo del suo. Cristina Navacchia, Franco Torelli e Paolo Ugolini si sono attivati con il Comune e la Soprintendenza per le questioni burocratiche. Torelli con i ragazzi del laboratorio dell’Enaip di Savignano sul Rubicone hanno costruito artigianalmente la deliziosa casetta di legno, mentre l’artista Navacchia ha realizzato la targa apposta sopra. Leggere insieme è un piacere e crea convivialità. "L’anno scorso abbiamo dedicato la festa primaverile di ‘Chi non ha contrada non ha casa’ proprio ai libri e alla lettura, grazie alla collaborazione con la scuola media ‘Viale della Resistenza’ – sottolinea François Caillat, parigino di nascita e cesenate di adozione -. Grazie alle tante donazioni delle librerie cittadine, abbiamo regalato volumi a tutti coloro che hanno partecipato ed è stato un successo".

Francesca Siroli