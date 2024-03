Nozze di diamante. La festa di Vittorio e Antonietta

Una coppia di coniugi pugliesi ha festeggiato i 60 anni di matrimonio nel centro di Cesenatico: Vittorio Franciosa e Antonietta Graziano hanno pronunciato il fatidico sì nel 1964.

Vittorio in carriera è stato un ristoratore importante, da giovane ha lavorato come chef nel centro di Londra e quando è tornato a Lucera in provincia di Foggia, per quarant’anni è stato il patron del ristorante Da Vittorio. Dal matrimonio fra Antonietta e Vittorio sono nati tre figli, Michele, Giuseppe e Anna. Proprio dal figlio Michele, titolare del Cucinadimare sul porto canale, si è svolta la festa.