Oggi la presentazione dell’associazione. Giovanni Bissoni

E’ stato tra i promotori del ‘modello Emilia-Romagna’ di sanità pubblica, equa ed universalistica. Ora, la comunità raccoglie il testimone, per dare continuità al suo impegno civile e politico. E’ a questo scopo che nasce a Bologna l’Associazione Giovanni Bissoni, prima sindaco di Cesenatico, poi assessore regionale alle Politiche per la salute e quindi presidente di Agenas, che in vita dedicò impegno e sforzi per promuovere e rafforzare un modello di sanità pubblica universalistica, sostenibile e accessibile. A fondare l’Associazione, ‘’gli amici e le amiche di Giovanni Bissoni’’, esponenti della politica nazionale, operatori sanitari e cittadini, uniti dalla volontà di proseguire il lavoro che Bissoni portò avanti negli anni, sia in Emilia-Romagna, sia a livello nazionale. L’associazione sarà presentata oggi alle 17, nella sede della Regione Emilia-Romagna. All’incontro parteciperanno il presidente Stefano Bonaccini, che porterà il saluto iniziale, l’assessore alle Politiche per la salute, Raffaele Donini, e il presidente dell’Associazione, già senatore e presidente della Regione, Vasco Errani.