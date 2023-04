Omaggio a Neil Simon degli Attori di Versi

Un divertente omaggio al drammaturgo Neil Simon all’insegna di situazioni spassose e insoliti personaggi. Stasera alle 21 e domani in doppio appuntamento alle 17 e alle 21 al teatro Bogart di Cesena, la compagnia teatrale Attori di Versi porta in scena il nuovo spettacolo ’Una serie di sfortunati appartamenti’, per la regia e sceneggiatura di Giulia Babbi, direzione artistica condivisa con Virginia Scarfili e curata musicalmente da Andrea Ugolini. Il testo teatrale si ispira ai lavori del genio comico e sceneggiatore statunitense scomparso nel 2018 che con la sua ironia a tratti paradossale ha saputo raccontare la vita del ceto medio americano degli anni ‘60. Tra questi, ’A piedi nudi nel parco’, ’La strana coppia’, ’Andy e Norman’, ’Appartamento al Plaza’ e tanti altri film intramontabili che si trasformano ciascuno in un diverso appartamento di uno sfortunato condominio.

Il risultato è un intreccio di vite, case, musica, atti e risate che si trasforma in una commedia situazionale, ambientata negli anni ‘90, in un condominio dove la casa del vicino è in realtà lo specchio della propria, dove le pareti sottili non lasciano spazio alla privacy e le porte sono sempre aperte, dove le vite degli altri si sbirciano da dietro una finestra, dove i drammi ordinari si trasformano in scene paradossali che ci faranno ridere della vita pazza dei nostri vicini di casa, e in fondo di noi stessi.

Sul palco, Chiara Alessandrini, Alessandro Barbolini, Lili Bekyarova, Alberto Casavecchia, Marco Casavecchia, Lucia Magnani, Nicola Marchi, Lorenzo Osimani, Sofia Pennacchi, Beatrice Ricchi, Serena Severi, Francesca Siroli, Elisa Tassinari e Daniele Traschitti. Attori di Versi è una compagnia cesenate, con base per le prove nella sede del quartiere Cesuola, composta da studenti, universitari e giovani lavoratori che intende trasmettere l’amore per il teatro attraverso inclusione e condivisione.

Per info:377 915 6715.