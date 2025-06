"Ori di Sogliano e Malt in Fossa, eventi di valore umano e sociale"

Ori di Sogliano e Malt in Fossa si sono confermati appuntamenti centrali per la vita culturale di Sogliano e del territorio della Valle del Rubicone, unendo tradizione, creatività e partecipazione. Due eventi animati da una medesima visione: fare della cultura anche uno strumento concreto di solidarietà e impegno verso la sostenibilità ambientale.

L’edizione 2025 degli Ori di Sogliano ha richiamato nel centro storico circa 4.500 persone, trasformando il borgo in un vivace teatro a cielo aperto, tra spettacoli, musica, arte e artigianato. Durante l’evento, in collaborazione con la Consulta Giovani di Sogliano, l’amministrazione comunale ha promosso una raccolta fondi straordinaria a sostegno dell’associazione Equitraining H&h Asd, attiva nel promuovere il benessere psicofisico di bambini, anziani e persone con disabilità attraverso progetti di relazione uomo-cavallo nella natura. Il pubblico ha risposto con generosità, consentendo di raccogliere 835,15 euro.

A fronte di una donazione libera, i partecipanti hanno ricevuto in dono una maglietta artistica dipinta dal maestro Gregorio Mancino: un gesto simbolico, ma carico di significato, che unisce arte e solidarietà. Anche Malt in Fossa, manifestazione dedicata alla birra artigianale affinata nelle tradizionali fosse, ha riscosso grande successo, attirando pubblico da tutta la Romagna e non solo.

Ha detto la sindaca Tania Bocchini: "Siamo orgogliosi del successo che Ori di Sogliano e Malt in Fossa hanno riscosso, non solo in termini di partecipazione, ma soprattutto per il valore umano e sociale che questi eventi hanno saputo generare. Ringrazio di cuore tutte le associazioni, i volontari e i cittadini che hanno reso possibile tutto questo".