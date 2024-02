Partiti i lavori di riqualificazione a Borello. Ecco tutte le modifiche alla viabilità

Sono stati avviati i lavori di fresatura e ripavimentazione con bynder e tappeto d’usura in via Borello, da via Noto a via Aldo Moro, via Mulino di Borello, da via Borello fino a piazzale Duilia Villa, e via Linaro, da via Borello alla via vicinale Campiolo. L’intervento, programmato dall’amministrazione comunale nell’ambito del piano delle manutenzioni stradali ordinarie e straordinarie, sarà eseguito dalla ditta Pesaresi Giuseppe Spa di Rimini e richiede alcune modifiche temporanee alla viabilità. In modo specifico, così come indicato dalla segnaletica stradale posizionata nelle vie interessate dai lavori, fino a giovedì 29 febbraio la viabilità sarà regolata da un senso unico alternato con semaforo o movieri e da un divieto di sosta con rimozione valido per l’intera giornata.