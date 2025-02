Passa a Hera le gestione delle acque meteoriche

Da quest’anno Hera si occuperà della rete fognaria bianca che raccoglie le acque piovane. Dal 1°gennaio la società che già gestisce molti servizi sul territorio di Cesenatico, tra cui la raccolta dei rifiuti, si occupa anche della gestione e nel coordinamento delle attività di pulizia, manutenzione e pronto intervento delle acque meteoriche, che rientrano nell’ambito del contratto di gestione del Servizio idrico integrato. Di fatto Hera sostituisce il Comune, che si era occupato di questo servizio sino al mese scorso, coinvolgendo la municipalizzata Cesenatico Servizi ed alcune aziende private specializzate presenti sul territorio. Il passaggio di consegne è avvenuto con una delibera di Atersir, l’Agenzia Territoriale dell’Emilia-Romagna per i servizi idrici e i rifiuti, firmata il 24 dicembre scorso, con riferimento al subambito Ato 8 Forlì-Cesena, e coinvolge tutti i comuni della provincia.

La partita riguarda tutte le fogne bianche di proprietà comunale ricadenti all’interno del perimetro urbanizzato. È un lavoro importante, in quanto il territorio di Cesenatico conta 89 chilometri di rete fognaria bianca, 9.500 caditoie, 57 scarichi e 13 impianti di sollevamento acqua. Dal 1° gennaio scorso questa ampia infrastruttura è gestita da Hera, che provvede alla pulizia dei pozzetti, delle reti e delle caditoie stradali e alle attività di pronto intervento sulle reti quando si verificano dei guasti e delle emergenze. Restano invece in capo all’Amministrazione comunale tutti gli interventi di potenziamento della rete e la relativa progettazione e realizzazione di nuove condotte. A questo proposito, sono in programmazione le attività di pulizia e manutenzione dei sistemi di raccolta delle acque meteoriche stradali (caditoie, bocche di lupo e griglie), con l’inizio previsto alla fine del mese di marzo. Questo importante gioco di squadra avviato a partire dal dettagliato lavoro di ricognizione e censimento dei sistemi delle reti e impianti delle acque meteoriche dei Comuni della provincia di Forlì-Cesena, consentirà quindi di rispondere a livello provinciale in modo coordinato e in un’ottica di efficacia ed efficienza ai nuovi impatti che le precipitazioni straordinarie e gli eventi meteoclimatici estremi determinano sul territorio. D’ora in poi vedremo dunque le maestranze di Hera intervenire per questo delicato servizio, tenuto conto anche e soprattutto del fatto che la manutenzione e lo spurgo delle caditoie è fondamentale per prevenire gli allagamenti.

Giacomo Mascellani