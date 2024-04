Poker della Primavera 2. La promozione è realtà

Con il pareggio in pieno recupero (2-2) dello Spezia contro il Benevento e la Primavera 2 di Campedelli che ha regolato senza affanni a Villa Silvia il Bari per 4-0, con doppietta di Amadori e gol di Coveri nel primo tempo e altro sigillo di Perini nella ripresa, la matematica garantisce ai giovani bianconeri la promozione in Primavera 1 a tre giornate dal termine.

Viene così sancito il ritorno nella massima categoria del calcio giovanile dopo la retrocessione di un anno fa. Secondo campionato di Primavera 2 vinto negli ultimi tre anni, i bianconeri portano così a +9 il vantaggio sul Benevento e sono davanti anche per la differenza reti negli scontri diretti.

Una marcia trionfale quella dei bianconeri da quest’anno sotto la guida di Nicola Campedelli, pienamente degna di quella super della prima squadra: 66 punti in 27 gare, 20 vittorie, 6 pareggi, una sconfitta all’andata a Benevento (3-2), 85 reti segnate e 25 incassate. A Villa Silvia un solo pareggio e tutte vinte.

La festa è scattata appena si è diffusa la notizia del pari dello Spezia con il Benevento; commosso il tecnico Nicola Campedelli che ha centrato subito il traguardo grosso e a fine gara sommerso dalla felicità dei suoi ha commentato una stagione strepitosa dove la sua squadra ha avuto la forza di ripartire dopo il ko di Benevento nel girone di andata ma soprattutto nelle ultime settimane, dopo i pareggi con Spezia e Ascoli e i campani che tornati sotto a -4 alla vigilia dello scontro diretto, di vincere 2-0 il big match della stagione e in pratica di mettere le mani sul successo ora arrivato anche matematicamente.

"È stata una stagione spettacolare – ha detto il tecnico –. Sapevo già in estate che avevo un gruppo forte anche di spirito e che avrebbe fatto un grande campionato, vincerlo poi è un’altra cosa. Ho ragazzi di prospettiva, molto interessanti che spero con tutto il cuore che possano fare questo mestiere da professionisti".

Cesena in questa stagione comanda ovunque, è tornata in B e al volo si è ripresa la Primavera 1 dalla quale era scivolata la scorsa stagione.