Prende il via un corso per formare nuovi operatori socio-sanitari

Operatori socio-sanitari cercasi. Considerata la cronica carenza di quel personale nel settore dei servizi per non autosufficienti, anche nei territori della media e alta Valle del Savio, i Comuni di Mercato Saraceno, Sarsina, Sogliano, Bagno di Romagna, assieme all’Unione Comuni Valle del Savio, all’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona di Cesena, alla Banca Credito Cooperativo di Sarsina, alla Cooperativa Il Cigno, hanno approvato il provvedimento per cofinanziare un corso per conseguire, appunto, la qualifica professionale di operatore socio sanitario (Oss).

L’Oss svolge attività di cura e di assistenza professionale alle persone in condizione di disagio e di non autosufficienza sul piano fisico e psichico, al fine di soddisfare i bisogni primari e favorirne il benessere e l’autonomia, nonchè l’integrazione sociale.

"Per i cittadini della Valle del Savio- dicono i promotori del corso - questa opportunità formativa può rappresentare anche una importante occasione per accedere al mondo del lavoro in un settore in costante sviluppo. Il corso di mille ore, di cui 550 in aula e 450 di stage, verrà realizzato da Techne Cesena, nei locali messi a disposizione dal Comune di Mercato Saraceno".

Il corso avrà un costo per i frequentanti più che dimezzato, grazie all’intervento dei Comuni e organizzazioni del territorio. In caso di 15 partecipanti pari a 1.700 euro, se di 25 partecipanti di 1.200 euro. E’ possibile candidarsi alla selezione per uno dei posti disponibili rivolgendosi direttamente a Techne Soc. cons.a r.l., Via Savolini,9- 47521-Cesena (tel. 0547/637211). Scadenza iscrizioni oggi avvio del corso il 17 febbraio.

gi. mo.