"Problematiche legate alla legge"

Le problematiche degli affitti annuali sono legate alla legge, secondo Daniela Amadori di Casà Immobiliare. "Le leggi attuali non vanno a tutelare i proprietari di case e quindi conseguentemente la gente preferisce tenere l’immobile sfitto piuttosto che rischiare di non potersene riappropriare. La problematica è che purtroppo la legge, in Italia, non tutela il proprietario di casa nel momento in cui l’affittuario smette di pagare e di onorare il canone mensile. In quel caso non c’è uno sfratto con tempistiche immediate. La situazione si aggrava se ci sono dei figli e dei minori all’interno dell’abitazione, e ci sono proprietari che rimangono per mesi o per anni senza percepire l’affitto".