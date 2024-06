“Qualità dell’acqua? Eccellente”. I sindaci promuovono l’Adriatico

Cesena, 23 giugno 2024 – Tutti al mare, anzi, tutti dentro il mare. Si, perchè le temperature africane di questi giorni, invitano tutti a fare dei salutari e gradevoli bagni, piuttosto che rifugiarci sotto l’ombrellone. Già, ma come sta il nostro mare e quali sono le qualità delle acque in cui ci tuffiamo? A tal riguardo la costa della provincia di Forlì-Cesena ha un osservatorio privilegiato, essendo Cesenatico la sede del Centro di ricerche marine, che è un ente di riferimento nazionale, ed essendoci il battello oceanografico Daphne di Arpa Emilia-Romagna che effettua le analisi delle acque marine dai lidi ferraresi sino al confine con le Marche.

Ed è proprio da Cesenatico che partiamo per sapere quali sono le condizioni delle acque, sentendo il sindaco Matteo Gozzoli: “La nostra città da poco ha ricevuto la trentatreesima Bandiera Blu della sua storia, a conferma dell’ottimo stato di salute del mare, l’eccellenza dei servizi della spiaggia e la sua sostenibilità, grazie anche all’ottima collaborazione tra Comune e balneari. I valori delle acque sono eccellenti su tutta la nostra costa, da Villamarina fino a Tagliata, e questa è un’ottima notizia, che fa del nostro mare uno dei migliori di tutto il Paese”.

Si gode la bandiera blu Roberto Pari, sindaco di Gatteo, e annuncia importanti lavori: “Confermare il vessillo per noi quest’anno era importante e sinora i dati sono confortanti. Abbiamo attivato l’iter per la progettazione e la realizzazione dello sdoppiamento dell’impianto fognario della zona a mare, che sarà realizzato nei prossimi tre anni in accordo con Hera, per un investimento di circa 6 milioni di euro. Questo intervento andrà a risolvere completamente le criticità dovute al canale scolmatore delle acque bianche in via Toscanini”.

“Al momento lo stato di salute di queste acque è buono e anche il fiume Rubicone sta meglio. Proseguiamo in un percorso di miglioramento delle acque, incluso quelle di balneazione” conclude il sindaco di Gatteo.

Soddisfazione piena anche per Moris Guidi, neo eletto sindaco a San Mauro Pascoli: “Guardando le ultime analisi, abbiamo acque considerate eccellenti, questo ci conforta e speriamo che si mantengano su questi livelli anche nel proseguo della stagione. In questi giorni abbiamo consegnato la bandiera blu nelle spiagge e lo facciamo con orgoglio, anche in virtù del fatto che noi siamo ampliamente nei parametri anche per quanto riguarda il trattamento delle acque del depuratore”.

In attesa del ballottaggio, Filippo Giovannini, sindaco uscente di Savignano (lunedì sarà il suo ultimo giorno e poi passerà la fascia di primo cittadino al neo eletto), punta sull’esclusività della spiaggia più piccola della provincia di Forlì-Cesena e sull’abbellimento appena concluso nella zona della foce del Rubicone.

“Con i nostri 127 metri di arenile – afferma Filippo Giovannini – ci vantiamo di avere un bellissimo mare, acque in salute, un campeggio straordinario ed una rinnovata passeggiata lungo gli ultimi duecento metri del fiume Rubicone prima della foce, che è un motivo in più per fare delle passeggiate e delle biciclettate in tutte le quattro località della costa provinciale”.