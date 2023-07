Rapina notturna in Chiosco di Piadina, arrestato 46enne Marocchino

Ancora un furto nella notte in un chiosco di piadina. E’ successo nella notte tra mercoledì e giovedì. Il colpo è stato messo a segno da due malviventi che approfittando del buio si sono introdotti nella struttura vicino allo stadio. Erano le 3.30 quando i due ladri sono entrati nel chiosco usando una tenaglia per scassinare la porta di ingresso. I rumori sono giunti fino a un’abitazione vicina. Così il proprietario di una casa nei pressi dello stadio ha chiamato il 112 e subito sul posto si sono precipitati i carabinieri. Nel frattempo i malviventi erano riusciti a impossessarsi del fondo cassa, di 340 euro. Uno dei due ladri è riuscito a darsela a gambe, mentre l’altro, un 46enne originario del Marocco e residente a Cesena, è stato raggiunto dai carabinieri e arrestato. Nella breve fuga a piedi, il 46enne ha fatto cadere a terra un militare procurandogli delle ferite giudicate guaribili in tre giorni. Ieri in tribunale a Forlì, davanti al giudice Serena Chimichi e al pubblico ministero Massimo Maggiori, è stato convalidato l’arresto del 46enne e disposta dal giudice la misura cautelare del carcere. L’uomo, difeso a processo dall’avvocato Gianluca Betti, e con diversi precedenti penali, è stato denunciato per lesioni e rapina. I soldi rubati sono stati ritrovati nello zaino del 46enne e restituiti al legittimo proprietario.

a.s.