"Reazione positiva, senza polemiche"

Enrico Rossi, consigliere comunale del Partito Democratico, borellese, quali sono le risultanze dell’assemblea di lunedì scorso sulla sicurezza pubblica a Borello alla presenza del sindaco e delle forze dell’ordine di cui lei è stato tra i promotori? Sono emerse indicazioni positive su cui potere produrre interventi migliorativi?

"Direi che è stato molto importante lasciare parola ai cittadini come ha opportunamente deciso di fare il sindaco Lattuca per consentire di avere un quadro su quante persone sono state colpite direttamente o indirettamente dagli episodi di questi mesi, che, come abbiamo purtroppo visto sono stati molteplici in più luoghi, dai parchi pubblici del quartiere al supermercato e perfino all’hub di quartiere. Parliamo di un luogo diventato simbolo del nostro quartiere dopo l’investimento fatto dall’amministrazione comunale nel periodo di uscita del covid e che nessuno a Borello vuole che possa essere deturpato. Attraverso le testimonianze dei borellesi è stato condiviso uno spaccato molto utile della situazione. Per intervenire occorre prima conoscere, ed ora abbiamo più elementi".

Ma l’assemblea non dovrà rimanere un episodio isolato. Come darle seguito?

"Senz’altro sarà fondamentale dare seguito all’assemblea per fare quadrato nei prossimi mesi tra cittadini, forze dell’ordine, educatori di strada e giunta comunale, che dovranno raccordarsi, per essere più presenti nel quartiere in diversi momenti della giornata. Vanno benissimo le telecamere, ma bisognerà valutare anche le zone abitate sprovviste di punti luce che possono essere più pericolose in orario notturno, e in queste strade dovrà avvenire un potenziamento dell’illuminazione".

Da borellese, quale sentimento prevalente percepisce nei residenti del quartiere?

"A mio avviso si tratta di un atteggiamento molto maturo da parte dei cittadini, con poche polemiche sterili e fini a se stesse, molta voglia di vivere il quartiere e di riprendersi gli spazi perché c’è il riconoscimento comunque che i servizi nel quartiere non mancano. Dobbiamo però intervenire perché Borello sia un posto per famiglie che hanno voglia di costruire serenamente qui il proprio presente e futuro, e ciò si può fare mantenendo alta l’attenzione su queste problematiche. Vorrei che la serata di lunedì scorso fosse un punto di partenza e tra qualche mese sarebbe bello che chi era presente all’assemblea potesse dire che abbiamo visto dei miglioramenti".

Andrea Alessandrini