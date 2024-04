Resistenza, le memorie scritte sulla pietra

I cippi e i monumenti ai lati delle strade e le lapidi sui muri delle case non sono solo memoria da conservare per comprendere le radici della Repubblica Italiana ma anche insegnamento per il futuro, incoraggiamento a vivere con dignità e coraggio, a impegnarci per realizzare gli ideali di libertà, democrazia, giustizia sociale che trovano espressione nella nostra Costituzione, “verso un mondo più giusto e più bello”. Al fine di far conoscere e valorizzare questo patrimonio storico e ideale, Mattia Brighi, Nadia Lucchi, Vincenzo Morrone e Franco Spazzoli hanno raccolto i risultati del censimento svolto, tra il 2019 e il 2020, da Associazione Nazionale Partigiani d’Italia (Anpi) e Auser Cesena nell’interessante libro “Antifascismo e Resistenza scritti sulla pietra” (aprile 2024, Società editrice Il Ponte Vecchio). Questa pubblicazione fresca di stampa sarà presentata al pubblico (ingresso libero) domani alle 17 nell’Aula Magna della Biblioteca Malatestiana. Interverranno inoltre il sindaco Enzo Lattuca e la storica Mara Valdinosi.

Dal censimento realizzato dagli operatori Auser e Anpi, svolto negli anni 2020-2023 risultano presenti sul territorio cesenate trentatré monumenti inerenti Resistenza e Antifascismo, di cui ventisette riferiti a fatti legati alla Resistenza e cinque all’Antifascismo a cui si aggiunge la cripta del cimitero monumentale in cui sono presenti nomi di partigiani, di un antifascista e di militari. Scomponendo ulteriormente queste cifre avremo per la Resistenza: dodici lapidi, dieci cippi, quattro monumenti e un tabernacolo, per l’Antifascismo: cinque lapidi. Alcune persone morte a Cesena sono ricordate anche in altre lapidi o monumenti nel luogo di origine (a esempio Cervia e Cesenatico). Il libro, sostenuto dall’Unione dei Comuni Valle del Savio e dedicato all’indimenticato Furio Kobau.