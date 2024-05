Fiera e vino a Mercato Saraceno

Domani dalle 8 alle 20 nel pittoresco centro storico di Mercato Saraceno, avrà luogo la secolare ’Fiera di Maggio’, evento organizzato da Proloco e Comune di Mercato Saraceno. Le vie del centro storico si animeranno in mezzo al vasto mercato ambulante, con il mercatino dei produttori con prelibati salumi, formaggi e prodotti da forno, assieme allo stand dei rinomati vini mercatesi. Per i Percorsi del Savio, si torna sempre a Mercato Saraceno per incontrare un luogo suggestivo dove assaporare i vini. Protagonista la località Montesasso e la visita all’azienda agricola Castello Monte Sasso. Visita di due ore: 28 euro.