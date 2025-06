Risse, furti e guida in stato di ebbrezza. Nella Notte Rosa 17 denunce

Sono 17 le persone denunciate a piede libero dai carabinieri della Compagnia di Cesenatico nel fine settimana della Notte Rosa. Fra questi un ragazzo deve rispondere di lesioni personali aggravate, poiché nel corso di una lite con un altro giovane gli ha lanciato addosso un coltello da cucina, procurandogli una lieve ferita giudicata guaribile in pochi giorni. Due giovani sono stati denunciati per tentato furto aggravato, porto abusivo di armi e ricettazione, poiché sorpresi a rubare un portafoglio all’interno di un hotel, dove sono stati trovati in possesso di un coltello a serramanico, un cacciavite, una tessera sanitaria rubata e una piccola dose di hashish. Un ragazzo è stato deferito perché trovato in possesso di due coltelli a serramanico. Sei automobilisti sono stati appiedati per guida in stato di ebbrezza, pizzicati con un tasso alcolemico superiore alla soglia consentita dalla legge, compresi tra 0,92 e 1,87 grammi per litro. Due automobilisti sono stati fermati per guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti, in quanto risultati positivi all’uso di cocaina e cannabis.

Tre automobilisti devono rispondere del reato di rifiuto dell’accertamento dell’uso di sostanze stupefacenti, in quanto dopo essere risultati positivi ad accertamento pre-test, si sono rifiutati di sottoporsi alle analisi. Uno straniero è stato denunciato per guida senza patente, poiché sorpreso alla guida della propria autovettura sprovvisto del titolo di guida che in precedenza gli era stato revocato; oltre alla denuncia, il suo veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo per tre mesi.

g.m.