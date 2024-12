Ritrovata 90enne scomparsa

E’ stata ritrovata dalla polizia locale ieri a Cesena una donna di 90 anni che nella giornata di sabato scorso era scomparsa da Sesto Fiorentino. A comunicare la notizia è stata la Prefettura di Firenze, che aveva attivato il piano di ricerche. La donna è stata trovata in stato confusionale alla guida della sua Panda uscita di strada ieri mattina in via Maccanone. Ha raccontato che era alla ricerca del figlio e si era persa sbagliando strada.

"La donna, pur in stato confusionale, è apparsa in buone condizioni di salute - spiega sempre la Prefettura di Firenze -. Gli agenti l’hanno immediatamente trasportata al locale ospedale per gli accertamenti del caso, dove è stata raggiunta dai familiari. Le ricerche, coordinate dalla Prefettura, hanno visto la collaborazione delle forze di polizia, del comando provinciale dei vigili del fuoco, della polizia municipale di Cesena, dei servizi di protezione civile della Città metropolitana e del volontariato di protezione civile".