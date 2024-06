Sapori argentini in centro. Apre i battenti ‘LaBoghè’

Un nuovo locale di impronta sudamericana è stato inaugurato sabato scorso in corso corso Garibaldi 40b, all’angolo della Galleria Isei, a poca distanza dal Teatro Bonci. Si tratta di ‘LaBoghè’ avviato dalla 21enne argentina Paulina Bogue, da due anni in Italia per aprire un’attività anche grazie alla collaborazione di alcuni connazionali giovani come lei.

"Fin da piccola avevo il desiderio di aprire un locale insieme alla mia famiglia, ma il contesto economico del mio paese è ancora molto difficile e ho quindi deciso di realizzare il mio sogno in Italia anche per aiutare i miei familiari da qui. – dichiara Paulina Bogue – Ho scelto Cesena per il calore della Romagna, che ha caratteristiche simili a quelli dell’Argentina. Inoltre è per me un’occasione per far conoscere più da vicino le nostre specialità. Nel locale propongo aperitivi con prodotti tipici argentini, come il vino rosso Malbec che proviene da Mendoza, il vino bianco New Age che accompagno con empanadas tipici fagottini sfiziosi e sandwich de miga, basandomi sulle ricette di famiglia. Ma siamo aperti dalla mattina, mi piace regalare allegria ai miei clienti fin dall’inizio della giornata".

All’inaugurazione del locale (il nome ‘LaBoghé’ è una derivazione dialettale del congome della titolare) hanno preso parte il sindaco di Cesena Enzo Lattuca, il presidente Fipe Angelo Malossi e il vicepresidente di Confcommercio Alverio Andreoli (nella foto).