Schianto a Pievesestina. In moto contro un’auto, gravissimo un 48enne

Un pauroso incidente stradale si è verificato ieri mattina attorno alle 10 nella zona industriale di Pievesestina. Sono stati coinvolti una moto, un’utilitaria e un suv. Le conseguenze più gravi sono per il motociclista, ricoverato in prognosi riservata al Bufalini.

Lo schianto è avvenuto fra le vie San Giuseppe e del Commercio e protagoniste del terribile impatto sono state una moto Aprilia condotta da Marco Corsini classe 1977, di Cesena, una Fiat 500 bianca condotta da un cesenate, rimasto illeso e un Range Rover che però è completamente estraneo all’incidente in quanto si trovava fermo allo stop.

La moto condotta dal cesenate 48enne stava procedendo in direzione da Cesena a Forlì e la Fiat 500X sull’altra corsia in direzione di marcia opposta. All’improvviso, per cause che sono al vaglio dei Carabinieri del Radiomobile della stazione di Cesena, l’auto avrebbe girato a sinistra per immettersi in via del Commercio mentre stava sopraggiungendo la moto. L’impatto è stato terribile. Il conducente è stato sbalzato dalla moto ed è volato a diversi metri di distanza prima di cadere rovinosamente a terra. La moto invece strisciando a terra ha proseguito la suo corsa fino a fermarsi quando è andata a sbattere contro il Suv fermo allo stop all’incrocio. Il mezzo si è trovato dunque coinvolto nel sinistro pur non avendo alcuna responsabilità del tremendo incidente.

Sul posto è arrivata immediatamente una ambulanza del 118 che prima ha provveduto a stabilizzare l’uomo e poi lo ha caricato a bordo portandolo a sirene spiegate al pronto soccorso dell’ospedale Bufalini di Cesena. Qui i medici hanno constatato le gravissime condizioni dell’uomo che è stato ricoverato in prognosi riservata. Le sue condizioni ieri venivano valutate estremamente gravi.

Il traffico ha subito rallentamenti con deviazioni su altre strade per permettere ai Carabinieri di Cesena di effettuare tutti i rilievi di legge e anche per ripulire la strada dai detriti e parti della moto saltati via nell’impatto.

Ermanno Pasolini