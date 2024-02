Scoperta una discarica abusiva

Simone Pascuzzi, consigliere comunale di San Mauro Pascoli e candidato sindaco con la lista "San Mauro Futuro" per il centrodestra, ha reso noto il ritrovamento di una vera discarica abusiva a San Mauro Pascoli in zona artigianale.

C’è praticamente di tutto, dai pallet dismessi, alle coperture di plastica, ai bidoni in latta contenenti olii industriali a silos in metallo per polveri in ambito chimico.

"Inciviltà e degrado in zona artigianale in prima periferia – accusa il candidato sindaco Pascuzzi in una nota – Ho già provveduto a segnalare all’assessore di competenza il fatto, inoltrando le immagini e domani (oggi, ndr) effettuerò un esposto alle autorità competenti. In un momento storico e sociale in cui il tema ambientale è al primo posto nelle varie agende politiche extra nazionali e di conseguenza anche locali, questi atti o fenomeni di inquinamento vanno condannati. Mi permetto però di fare una semplice critica: mi viene da sorridere il fatto che qualcuno faccia la morale sul nostro no alla maxi fioriera in piazza Battaglini, riguardante la rigenerazione della piazza della Chiesa, per una pura questione ideologica, quando in prima periferia c’è questa vera discarica".

e.p.