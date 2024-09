Servizi informatici a casa: “Vado a domicilio dagli anziani per attivare lo Spid”

Cesena, 26 agosto 2024 – La tecnologia a domicilio. In un caldissimo pomeriggio della settimana post ferragostana, con tanti cesenati ancora in ferie, Pier Luca Melloni , amministratore unico di Retigest, è al volante diretto non al mare, ma a casa di un ‘nonno’ alle prese con l’attivazione dello Spid (nella foto). Perché le nuove funzionalità del mondo digitale rappresentano un grande aiuto nella quotidianità di tutti, anche se non tutti sono pronti a ‘digerire’ in fretta le procedure da eseguire a colpi di mouse.

“Sono nel settore da anni – commenta Melloni – e in tante occasioni ho fornito la mia assistenza a chi è meno avvezzo all’uso dell’identità digitale. Sono originario del Veneto e nella zona di Rovigo, da volontario della protezione civile, questo era uno dei compiti ai quali mi dedicavo con maggiore frequenza. Perché, lo dico col sorriso, è vero che ci sono tanti figli e nipoti che ‘masticano’ l’argomento con facilità, ma è anche vero che spesso trovare il tempo per aiutare i nonni non è semplice”. Dunque ecco l’idea: le pratiche necessarie all’attivazione dello Spid, piuttosto che della Pec o della firma digitale, possono essere espletate anche con visite a domicilio. “Non è un’operazione organizzata con lo scopo di guadagnare chissà quali cifre, ma mi muovo spinto dalla consapevolezza di offrire un servizio importante e non scontato. Abbiamo aperto il nuovo negozio all’inizio di luglio e abbiamo voluto fin da subito aggiungere anche questa proposta. Intendiamoci, non è questione di arrivare a casa di qualcuno, compilare campi sulle pagine web, inviare i documenti e salutare. No, il valore aggiunto è l’assistenza, offerta sul momento e anche nei giorni successivi: restiamo disponibili per chiarimenti e indicazioni operative che troppo spesso si danno per scontate. Tanto più che oggi le funzionalità digitali spaziano in tutti i settori. Sapersi muovere con disinvoltura col Fascicolo Sanitario è per esempio di grande importanza”.

Il servizio offerto è arricchito da una serie di corsi serali rivolti agli over 50, organizzati in gruppi di al massimo 5 persone. Le lezioni sono pensate per fornire indicazioni su identità digitale piuttosto che social network e programmi come Word o Exel: “Il titolo degli appuntamenti è ‘Tecnologia in relax’ perché lo spirito è proprio questo: accompagnare passo dopo passo i meno avvezzi alla materia in un mondo nuovo con lo spirito di insegnare favorendo la socialità e dando risposte alle domande di tutti. Mantenendo sempre l’attenzione ai prezzi: un paio d’ore di corso costano una quindicina di euro”.

Chi non ha a disposizione un computer portatile viene equipaggiato gratuitamente sul posto, dopo di che, al termine del corso, è offerta la possibilità di procedere all’acquisto del dispositivo, anche in questo caso a un prezzo competitivo. “Una fetta importante del nostro lavoro – chiude Melloni – riguarda il settore dei computer ricondizionati. Vogliamo dare risposte a ogni fascia di utente, perché nel ventunesimo secolo, disporre di un computer e saperlo usare in relazione alle proprie esigenze, non può essere un ‘plus’, deve essere un’opportunità per tutti”.