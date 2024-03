Settimana santa, il programma dei riti nella Cattedrale

Ecco i riti della settimana santa che si terranno in Cattedrale a Cesena. Oggi alle 18 il vescovo Regattieri presiederà la messa vespertina, alle 21 avrà inizio l’adorazione eucaristica fino alle 22,45. Domani alle 15 via Crucis dei ragazzi. Alle 18 il vescovo presiede la liturgia della passione e morte del Signore. Alle 21 avrà luogo la Via Crucis per le vie della città, con partenza dalla chiesa di San Domenico e conclusione in Cattedrale. Dalle 23, in Cattedrale dopo la Via Crucis, si terrà una Veglia al Crocifisso proposta dall’Azione Cattolica. Sabato alle 21,30 ci sarà la celebrazione della Veglia pasquale. Domenica Pasqua con messe alle 7, 8,30, 10 e 11,30. Alle 18 la Messa pasquale sarà presieduta dal vescovo Douglas Regattieri.