"Si può riciclare all’infinito e creare oggetti nuovi attraverso macchinari che fondono i materiali"

Gli studenti della II A della scuola ’Dante Arfelli’ hanno intervistato Mirco Bersani, titolare della ditta ’Logicas’ di Gatteo, che produce cassette per l’ortofrutta a partire da plastica riciclata.

Bersani quanti tappi ci vogliono per produrre una delle vostre cassette?

"E’ difficile quantificare il numero preciso dei tappi. Possiamo dire che una cassetta pesa circa 400 grammi e ci vorranno almeno un centinaio di tappi".

Qual è il procedimento per cui dai tappi si ottiene una cassetta?

"I tappi vengono immessi in un macchinario, che si chiama macinatore, che li riduce in scaglie di 7-8 millimetri. Queste scaglie vengono passate in un’altra macchina che le fonde; poi questo fluido viene iniettato in uno stampo da cui esce la sagoma della cassetta".

Le cassette si possono riciclare nuovamente?

"Certo, si possono riciclare all’infinito. Noi non produciamo plastica, acquistiamo plastica e lavoriamo solo con plastica riciclata da cassette, tappi, sedie da giardino e così via. Usiamo solo un 2% annuo di materiale vergine perché alcuni clienti hanno esigenze particolari sui colori e quindi dobbiamo partire da plastica neutra trasparente. È importante il riciclo, perché è fondamentale per rispettare l’ambiente. La plastica è un materiale indistruttibile; non ha senso produrne di nuova, si può semplicemente riciclare e dare nuova vita a oggetti in plastica che non si usano più e finirebbero in discarica".

I tappi vengono suddivisi per colore?

"Produciamo cassette monocolore grigio scuro, e quindi non abbiamo bisogno di dividere i tappi per colore. Basta un 20% di tappi neri e il colore finale sarà nero a prescindere dal resto dei tappi. Il nero prevale nettamente sugli altri colori".

Quali usi hanno le vostre cassette?

"Le cassette vengono usate soprattutto per il trasporto dell’ortofrutta. I nostri clienti sono principalmente aziende agricole, ma anche la grande distribuzione. Serviamo anche aziende che lavorano con i prodotti biologici, perché per loro è ancora più importante dimostrare che usano solo imballaggi riciclati".

Qual è la quantità minima di tappi che accettate?

"Non c’è un limite. Potete venire qua anche con 2 chili di tappi. Noi li pesiamo e vi diamo i soldi. E’ chiaro che c’è un problema di convenienza, perché è un materiale che non ha molto valore, quindi sotto certe quantità non vale la pena fare il viaggio".

E quanto pagate un chilo di tappi?

"Per un chilo di tappi, paghiamo 25 centesimi".

Nella foto gli studenti di II A