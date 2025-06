Sorpreso con un coltello. Minorenne nei guai

La Polizia locale di Cesenatico e dell’Unione Rubicone e Mare ha intensificato i controlli nella zona della stazione ferroviaria. E’ stato fermato un minore che si aggirava con un coltello di 23 centimetri e una lama di 9 affilata: è stato denunciato per porto abusivo d’armi. Nella zona dei Giardini al mare invece sono stati controllati cinque giovani appartati in auto all’interno della quale è stata rinvenuta una mazza in alluminio lunga 80 centimetri occultata all’interno del bagagliaio. Il giovane al volante è stato deferito all’autorità giudiziaria e anche in questo caso l’arma posta sotto sequestro.