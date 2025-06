Rapina alle Poste con un taglierino, in carcere

Nel marzo 2018, insieme ad un complice, armati di taglierino e di pistola (presumibilmente giocattolo), fece irruzione in un ufficio postale di via Lorenzoni minacciando con un taglierino un’anziana signora che si trovava lì e che aveva accusato un malore. La responsabile, una donna classe 1988, originaria di San Severino ma residente da tempo a Jesi, è stata arrestata ieri mattina dai carabinieri di Jesi.

I militari dell’Arma hanno dato esecuzione a un ordine di carcerazione dopo la condanna definitiva per concorso in rapina aggravata e lesioni personali. La donna è stata rintracciata nella propria abitazione. Adesso dovrà scontare la reclusione in carcere per cinque anni e sei mesi. L’arrestata è stata portata dai militari dell’Arma nella Casa Circondariale femminile di Pesaro. Quella mattina di marzo del 2018, nell’ufficio postale c’era appunto anche un’anziana che, per lo spavento, era stata colpita da un malore. Era stato così allertato il 118 che aveva prestato un primo soccorso alla donna. L’anziana si era presto ripresa e non c’era stato bisogno di portarla all’ospedale.