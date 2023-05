Spettacoli e musica al centro del festival del teatro scolastico

Prosegue il Festival nazionale del teatro scolastico. Questa mattina alle 10 al Bonci andrà in scena il monologo ’Vedere è potere’ dell’attrice Cinzia Spanò. A seguire, sarà presentata la pubblicazione ’Fuori dal canone: Wikipedia per il femminile’ con Camelia Boban, fondatrice di WikiDonne e alle 11 si terrà lo spettacolo ’Troiane’ con gli studenti del liceo Rossi di Massa Carrara. Al Palazzo del Ridotto, alle 14.30, la musicista Meike Clarelli conduce il workshop di improvvisazione in coro ’CON-Fusion’. E dalle 21 al teatro Verdi ’Nxt Fest’, la festa del festival, con La Commare, Hangover Eyes, Clemente Guidi e I Santini; dj set di Filippo Aletti.