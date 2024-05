Croce Verde organizza l’open day

Oggi pomeriggio alle 16,30 nella Sala Fellini di Gambettola c’è l’assemblea annuale di bilancio della Croce Verde dei cinque Comuni: Gambettola, Gatteo, Longiano, Montiano e Roncofreddo. Al termine, in piazza Pertini, la manifestazione Open Day. Il Tesoriere Bruno Gobbi in assemblea dirà ai soci volontari che il 2023, nonostante i costi supplementari sostenuti per l’alluvione, è stato un anno positivo per l’associazione, e grazie ai contributi ricevuti dai cittadini e dalle aziende il bilancio chiude con un avanzo di diecimila euro che sarà utilizzato subito per migliorare i servizi svolti dai volontari sul territorio. "Per la prima volta – annuncia la neo presidente Patrizia Bianchi – organizziamo un Open day Croce Verde aperto a tutti; i volontari allestiranno in piazza Pertini tre gazebo dove i cittadini potranno accedere e informarsi su tutto quello che fa la Croce Verde". Vincenzo D’Altri