’La scuola immaginata’ dalle alunne del ’68

A Savignano sul Rubicone oggi alle 17 nell’aula magna della Rubiconia Accademia dei Filopatridi verrà presentato il libro "La scuola immaginata. Ricordi delle ragazze del ‘68". Anni 1968-2018: un gruppo di ex allieve dell’Istituto Magistrale Valgimigli di Rimini si ritrova, a distanza di 50 anni, grazie a uno scambio di lettere con la loro ex professoressa d’italiano. Da questi scambi di memorie, ricordi e aneddoti, nasce l’idea di un libretto, frutto di una promessa fatta alla mai dimenticata insegnante Grazia Bravetti Magnoni. E’ la storia di Angela, Anna, Carmen, Giovanna, Ivonne, Loretta, Marta e Ornella, che con "La scuola immaginata. Ricordi delle ragazze del ‘68" pubblicato da La Piazza Editore, ci portano indietro nel tempo, nei loro giorni trascorsi nella IV E° tra il 1966 e il 1970, offrendoci uno sguardo affascinante su un’epoca di fermento e cambiamento sociale. Durante quegli anni, l’ambiente educativo era improntato a metodi di insegnamento tradizionali e autoritari. Tuttavia alcuni insegnanti, capaci di allontanarsi da schemi rigidi e poco creativi, potevano lasciare un segno indelebile: questo è stato il caso della professoressa Bravetti ed è significativo notare che su otto ex alunne, ben sette hanno intrapreso la carriera dell’insegnamento con grande passione e dedizione. Grazia Bravetti Magnoni si è dedicata oltre che all’insegnamento, che ha iniziato proprio alle scuole medie di Savignano, anche alla scrittura, concentrandosi sulla letteratura minore del mondo contadino e popolare, preservando le memorie legate alla vita rurale. Grazie ai suoi studi e opere scritte e tradotte dal dialetto romagnolo, in particolare legate al poeta Sanclementese Giustiniano Villa, nel 1998 le è stata conferita la cittadinanza onoraria del Comune di San Clemente, dove oggi riposa insieme all’amato marito Franco. La potenza di queste relazioni, che hanno resistito al passare del tempo e alle sfide della vita, sarà raccontata oggi alle 17 alla Accademia dei Filopatridi di Savignano. Interverranno: Angela Benedetti, Anna Bernucci, Carmen Del Bianco, Giovanna Ricciotti, Ivonne Montebelli, Loretta Neri, Marta Sansavini, Ornella Lotti, con intermezzi musicali a cura di Fabio Marchesini.

Ermanno Pasolini