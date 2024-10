Squalifica Curto, pronto il ricorso. Il Cesena chiede la sospensiva

Pronto il ricorso, che potrebbe partire già oggi, contro la squalifica di 10 giornate, ridotte poi a 5, comminate a Marco Curto dalla Fifa per "comportamento discriminatorio" nei confronti dell’attaccante sudcoreano dei Wolverhampton Hwang Hee-chan. Episodio, ricordiamo, avvenuto durante l’amichevole di luglio a Marbella tra il Como e la formazione inglese. A Curto la Commissione disciplinare Fifa – che aveva aperto un fascicolo su esposto della Federcalcio sudcoreana – contesta la frase, detta tra l’altro ad un compagno di squadra e non direttamente all’avversario, "Ignoralo, pensa di essere Jackie Chan" che in realtà non ha nulla di discriminante. Ieri sono anche arrivate le motivazioni che hanno spinto la Commissione disciplinare della Fifa ad assumere una decisione così forte. Sono al vaglio del legale del giocatore e del Cesena. Il club chiederà la sospensiva in attesa del nuovo pronunciamento. Questo significa che la speranza di avere Marco Curto a disposizione per la ripresa del campionato il 19 ottobre contro la Sampdoria, non è tramontata. I tempi, poi, per un nuovo verdetto, da parte della Fifa, non dovrebbero essere lunghissimi e tutti sperano ovviamente nella cancellazione della sanzione. Michele Mignani però deve fare i conti con la realtà e questa dice che Marco Curto potrebbe essere fuori dai giochi per un periodo piuttosto lungo. Allo stato delle cose l’ex Como salterebbe i match con Sampdoria, Brescia, Salernitana Sudtirol e Cittadella assottigliando le possibilità di scelta nel reparto difensivo. Vero è che il terzetto titolare, da un po’ di tempo a questa parte, è formato da Ciofi-Prestia -Mangraviti e che in rosa ci sono Pieraccini e Piacentini, ma finora Curto, oltre ad aver giocato le prime sei gare da titolare è poi sempre stato la prima scelta in fatto di cambi. Netto il divario di minutaggio tra lui ed il duo Pieraccini e Piacentini: il primo in campionato ha collezionato un solo minuto contro la Carrarese, giocando poi un tempo a Pisa in Coppa Italia, l’ex Modena ha disputato 11 minuti a Sassuolo oltre a tutta la gara di Coppa sempre a Pisa. Quindi, in caso di ulteriori defezioni, ora il tecnico bianconero dovrà per forza affidarsi a giocatori che finora ha impiegato con il contagocce.

Intanto la squadra continua la preparazione in vista della ripresa del campionato. Ieri, allenamento mattutino a Martorano. Oggi, domani ed anche domenica si replica sempre la mattina, quindi un giorno di riposo, lunedì, per poi riprendere martedì. Assenti i quattro nazionali. Ieri è sceso in campo Mendicino con la nazionale under 19. A Ravenna gli azzurrini hanno pareggiato 3-3 con il Galles e il mediano bianconero ha giocato titolare uscendo all’80°. Oggi tocca a Ceesay che con il Gambia affronterà al Mahamasina Municipal di Stadium di Antananarivo il Madagascar e a Kargbo impegnato con la Sierra Leone allo Stade Laurent Pokou di San Pedro contro la Costa D’avorio. Cristian Shpendi giocherà martedì 15 ottobre contro l’Armenia Under 19 all’Air Albania Stadium di Tirana.

Andrea Baraghini