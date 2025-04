FdI: "Il Pd è in crisi d’identità e se la prende con il governo Meloni"

"Il Pd di Borghi? E’ alle prese con una profonda crisi identitaria". Lo dicono Alessandro Foschi consigliere comunale di maggioranza e il coordinatore William Roberti del "Circolo Tricolore" di Fratelli d’Italia di Borghi che continuano: "I suoi dirigenti, nel tentativo di dialogare con la popolazione, stanno invece perdendo consenso e, di conseguenza, avvantaggiando il governo Meloni, il cui gradimento nei sondaggi continua a salire. Anche il Pd locale non è immune da questa tendenza. La recente riunione del consiglio di frazione di Masrola ha messo in luce la grave situazione di degrado e incuria della strada provinciale Sp13. La popolazione ha espresso il proprio malcontento nei confronti dei referenti provinciali, i quali hanno cercato di giustificare la mancanza di interventi adducendo la scarsità di fondi stanziati dal governo, dirottati verso altri progetti, come ad esempio il ponte sullo stretto di Messina". Tuttavia, è emerso che la strada in questione non ha ricevuto alcuna manutenzione negli ultimi 30 anni, rendendo palesemente inconsistente la scusa addotta dai rappresentanti provinciali. E continuano i due rappresentanti di Fratelli D’Italia di Borghi: "Un consigliere di maggioranza dell’amministrazione comunale di Borghi ha sottolineato come l’ente provincia non abbia mai richiesto contributi per la manutenzione della viabilità, nonostante fosse stato coinvolto in numerose procedure di autorizzazione per nuovi insediamenti produttivi. Questo comportamento è stato definito irrispettoso nei confronti della popolazione di Masrola, che subisce quotidianamente disagi e pericoli a causa dello stato di abbandono della strada. Inoltre, non è stato richiesto alcun intervento alla struttura commissariale per far fronte agli allagamenti verificatisi durante l’alluvione di maggio 2023. Il segretario del Pd locale è stato criticato per aver condotto una difesa eccessivamente politica e personale, in contrasto con gli interessi della popolazione di Masrola e della Valle dell’Uso". E concludono: "Come Borghi Tricolore, si ritiene che la provincia debba costituire un tavolo con le imprese locali per trovare una soluzione che risolva il problema del manto stradale dalla frazione di Masrola a quella de Lo Stradone, nel rispetto degli interessi della popolazione e del territorio. Borghi Tricolore è e sarà sempre dalla parte dei cittadini e del territorio perché Borghi viene prima di tutto".

Ermanno Pasolini