Storie di donne libere tra memoria e futuro

Nell’ambito dell’80esimo anniversario della Liberazione d’Italia dal nazifascismo, l’Unione donne italiane di Forlì-Cesena propone una mostra dal titolo ‘Libere fra memoria e futuro’ che sarà inaugurata lunedì alle 16:30. La giornata inizierà alle 9:30 e alle 11 nella sala proiezioni della biblioteca Malatestiana con gli incontri riservati alle scuole dal titolo ‘Ricordare…il domani - 30 anni di mobilitazioni a partire dal 1950’. Nel pomeriggio, alle 16:30, si terrà l’incontro aperto alla cittadinanza. Per l’occasione sarà proiettato il docu-film omonimo realizzato estraendo dall’archivio UDI Forlì Cesena le immagini più significative delle mobilitazioni per i diritti delle donne, la pace e la libertà. A questo momento interverranno il presidente del Consiglio comunale Filippo Rossini, l’assessora alla Scuola e ai Servizi dell’infanzia Maria Elena Baredi, l’assessora alle Politiche delle differenze Giorgia Macrelli, Eloisa Betti, ricercatrice dell’Università di Padova e responsabile scientifica Rete Archivi UDI Emilia- Romagna, Laura Sciancalepore, voce narrante del docu-film, Angelamaria Golfarelli coordinatrice degli incontri UDI Forlì, e la sociologa ed ex senatrice Mara Valdinosi.

Attraverso il percorso tracciato da alcune delle immagini dell’archivio fotografico dell’Unione Donne Italiane di Forlì-Cesena, si è voluto evidenziare un periodo storico che il movimento delle donne ha segnato con l’impegno e le lotte in favore del disarmo, della Pace, dei diritti e contro la violenza sulle donne. L’obiettivo è quello di condividere, in particolare con le giovani generazioni, una storia ancora per molti aspetti sommersa, che merita invece di essere conosciuta ed approfondita.