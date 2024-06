Sulla via della beatificazione. Il ricordo di Enzo Piccinini

Un medico, quasi beato, che aveva uno stretto rapporto con Cesena. Di questo si parla nel libro ‘Amico carissimo’ (Bur), curato da Pier Paolo Bellini e Chiara Piccinini, che verrà presentato a Cesena giovedì 13 giugno alle ore 21 al Chiostro di San Francesco (via Montalti). E’ la storia di Enzo Piccinini, originario di Scandiano in provincia di Reggio Emilia, chirurgo prematuramente scomparso in un incidente stradale nel 1999 a 47 anni per il quale è da tempo avviato il processo di beatificazione da parte della Chiesa Cattolica. A parlare di lui saranno uno degli autori, Bellini, Anna Rita Piccinini, medico del Sant’ Orsola e figlia del chirurgo e due testimoni cesenati (Andrea Alberti e Marino Mengozzi), tutti uniti in un dialogo ideale con Enzo Piccinini.

Il futuro beato ha avuto un percorso professionale di tutto rispetto: specializzato nella chirurgia addominale, in particolare quella assai impegnativa del pancreas, era collaboratore del professor Conti alla Clinica Chirurgica III del Sant’Orsola. Impegnato in Comunione e Liberazione e stretto collaboratore del fondatore, don Luigi Giussani, a Bologna Piccinini era un riferimento per tanti giovani universitari tra i quali molti cesenati. Proprio a Cesena, legato da un rapporto di profonda amicizia con don Ezio Casadei e Paola Piraccini, il medico veniva con regolarità, presiedendo anche numerose volte le assemblee generali dei ciellini locali. Sempre nella nostra città, in ambito sanitario svolse di frequente l’ attività di formatore di medici e personale infermieristico nel quadro di programmi formativi e di aggiornamento della Casa di Cura San Lorenzino. Proprio a Cesena Piccinini tornò, poche settimane prima della morte, come relatore di un incontro pubblico ove testimoniò il suo impegno di medico vissuto alla luce della sua profonda fede cristiana. ‘Amico carissimo’, edito in occasione del 25° anniversario della scomparsa di Piccinini, è l’ ultima tra le numerose pubblicazioni a lui dedicate, tra le quali ‘Ho fatto tutto per essere felice’ (Rizzoli) di Marco Bardazzi, presentato proprio a Cesena nel 2018 alla presenza dell’ allora vescovo di Carpi, monsignor Cavina e di Pietro Piccinini uno dei figli del futuro beato. L’ incontro di giovedì è organizzato da Fondazione Enzo Piccinini, Fondazione ‘Elio Bisulli’, Cl e Centro Culturale ‘Campo della Stella’. Paolo Poponessi