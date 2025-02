Taglio del nastro con il sindaco per Quaranta 4 Bistrot

Con il tradizionale taglio del nastro del sindaco Matteo Gozzoli, è stato inaugurato il nuovo ristorante di piazza Comandini. Al posto dell’Antico Girarrosto, il ristorante che in precedenza era stato lanciato da Massimo Linguanti, titolare dell’Osteria Da Massimo in viale Della Repubblica, adesso c’è il Quaranta 4 Bistrot, con ricette di pesce con il pescato di stagione e qualche piatto di carne, una selezione di vini, tra cui quello analcolico "salva patente" e per gli astemi. I nuovi padroni di casa sono i giovani Silviu Diaconu ed Elina.