Check up di salute, in ospedale l’iniziativa di prevenzione

’Check up di salute’ è il nome dell’iniziativa di prevenzione in programma oggi all’ospedale di Cesenatico. A partire dalle 9 sino alle 12 sarà allestita una postazione informativa con la presenza di dietisti e assistenti sanitari del Dipartimento di Sanità Pubblica Forlì-Cesena. I professionisti saranno a disposizione dei cittadini per fornire consigli pratici su: alimentazione equilibrata, attività fisica, supporto al cambiamento, e per fa conoscere alla popolazione i percorsi attivi sul territorio dedicati alla promozione della salute e in specie al supporto per chi è in condizione di sovrappeso o obesità. Nell’occasione, sarà altresì possibile iscriversi al percorso di gruppo per persone con sovrappeso o obesità che partirà a breve.