Tour guidato alla scoperta dell’antico borgo e dei presepi

Tour guidato alla scoperta dell’antico borgo di Montiano e dei suoi meravigliosi presepi. Domenica 29 dicembre la Destination Managemente Company dei Percorsi del Savio propone una nuova esperienza in pieno clima natalizio. La visita inizierà alle 16 da piazza Maggiore, nel centro storico di Montiano, e proseguirà con una passeggiata guidata per il paese, passando per la chiesa di Sant’Agata, l’Oratorio dei Tre Monti con il suo presepe, il Centro culturale San Francesco con l’Annunciazione del Centino, per poi arrivare alla Rocca Malatestiana con il Presepe Meccanico, opera della famiglia Gualtieri, di Montiano. Marco Gualtieri racconterà la storia di questa famiglia di maestri presepisti fin dal 1956, vera eccellenza della Romagna. Gran finale con brindisi al vin brulé in collaborazione con la Pro loco di Montiano. Costo 10 euro a persona. Prenotazioni online sul portale dei Percorsi del Savio. Inoltre, sabato 28 e domenica 29 dicembre con visita alla Biblioteca Malatestiana, gioiello di Romagna e Memoria del Mondo dell’Unesco. Domenica 29 dicembre alla scoperta dei sentieri poetici di Montiano con una degustazione di prodotti tipici locali. Info.: Ufficio turistico Iat Cesena 0547 356327.