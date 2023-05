Trabant, sfilano le storiche auto della Ddr

Cesenatico ospita la 25esima edizione del Raduno internazionale delle Trabant, le storiche e simpatiche vetture prodotte nella Germania dell’Est, che per decenni hanno rappresentato il simbolo dell’industria automobilistica tedesca orientale. Alla manifestazione partecipano 75 equipaggi (70 dalla Germania, due italiani, uno dall’Austria e per la prima volta due dalla Svizzera), che ieri si sono ritrovati all’Hotel Tilly di Valverde, dove i padroni di casa, i coniugi Bruno Rinaldi e la moglie Sieglinde Lercher originaria della provincia di Bolzano, da un quarto di secolo organizzano il raduno. Questa mattina le Trabant percorreranno via Mantegna, il lungomare di Valverde e di Villamarina, sino a Gatteo a Mare, per poi fare ritorno a Valverde, dove rimarranno esposte dalle 11 sino alle 17, per poi fare ritorno al Tilly.

Domani è in calendario la giornata clou, con la sfilata delle 75 autovetture sul lungomare di Cesenatico scortate dalle pattuglie della Polizia locale prevista attorno alle 14, sino ad arrivare in piazza Ciceruacchio sul porto canale, dove rimarranno esposte per l’intero pomeriggio.

Come tradizione il pubblico voterà la macchina più bella ed interessante ed al termine della giornata saranno consegnate le targhe ai primi tre. A seguire la sfilata in senso contrario, dalla piazza sul porto canale a viale Anita Garibaldi, sino ad attraversare il lungomare e raggiungere Valverde. Domani sera si terrà la tradizionale festa nel giardino dell’Hotel Tilly, nell’ambito della quale sarà anche sorteggiata una settimana di vacanza per una persona con mezza pensione, da trascorrere nell’estate 2024. Sarà premiata anche la vettura proveniente al raduno dal paese più lontano ed un premio speciale è riservato alla vettura più vecchia. Lunedì a mezzogiorno, sempre nel giardino del Tilly, si terrà una grigliata con i wurstel originali provenienti dalla Turinga, mentre alla sera si terrà una festa per i 25 anni della manifestazione, con musica, uno spettacolo di ballerini romagnoli e birra gratis per i partecipanti.

Le Trabant venivano costruite nelle catene di montaggio di Zwickau e nelle fabbriche di Eisenach. Queste spartane utilitarie con carrozzeria in vetroresina, un tempo erano il vanto dell’industria meccanica della Ddr e sono mosse da un motore a due tempi di seicento centimetri cubici di cilindrata, alimentato a miscela. Una delle peculiarità di queste vetturette era la presenza di un serbatoio autonomo per l’impianto di riscaldamento, che consentiva di salvarsi e di resistere alle rigide temperature del nord Europa, nei casi in cui il motore andava in panne. Ai tempi della Germania dell’Est per averne una si doveva prenotarla dieci anni prima.

Giacomo Mascellani